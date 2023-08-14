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В Казахстане начали выращивать бананы в промышленных масштабах
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. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства... ПРАЙМ, 14.08.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, казахстан, турция, gengroup qazaqstan, бананы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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АСТАНА, 14 авг — ПРАЙМ. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.
"В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", — говорится в пресс-релизе минсельхоза.
Согласно сообщению, в ближайшее время теплица расширится еще на пять гектаров, что позволит производить порядка 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.
По данным аграрного ведомства, стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.