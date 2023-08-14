АСТАНА, 14 авг — ПРАЙМ. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan впервые в Казахстане приступила к выращиванию в Туркестанской области республики (на юге) бананов, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана. Годовая инфляция в Казахстане замедлилась в июле

"В Туркестанской области в промышленных объёмах начнут производить бананы. Турецкая компания GenGroup Qazaqstan построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Сорт банана выведен специально и адаптирован под казахстанские климатические условия", — говорится в пресс-релизе минсельхоза.

Согласно сообщению, в ближайшее время теплица расширится еще на пять гектаров, что позволит производить порядка 1 тысячи тонн бананов в год. Первый урожай планируется собрать уже через 6-8 месяцев. Помимо экзотического фрукта в теплицах будут выращивать томаты и клубнику.

По данным аграрного ведомства, стоимость проекта на первом этапе составляет четыре миллиона долларов США. При строительстве турецкая компания использовала высокопрочные конструкции, теплицы оснащены климат-контролем и системой адаптивного питания, которые позволяют полностью раскрыть генетический потенциал растений даже в самых неблагоприятных погодных условиях.