2023-08-14T11:08:11+03:00
2023-08-14T11:08:11+03:00
2023-08-14T11:08:11+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230814/841425374.html
Mastercard купит долю в подразделении южноафриканского оператора связи
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. Одна из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Mastercard Inc., купит долю в подразделении MTN Group Ltd., крупнейшего в Африке оператора беспроводной связи,... ПРАЙМ, 14.08.2023
финансы, бизнес, технологии, новости, африка, юар, mastercard, покупка бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Mastercard Inc., купит долю в подразделении MTN Group Ltd., крупнейшего в Африке оператора беспроводной связи, само подразделение Group Fintech оценивается в 5,2 миллиарда долларов, следует из финансового отчета оператора.
"MTN и Mastercard подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает миноритарные инвестиции Mastercard в Group Fintech на основе общей оценки предприятия в размере около 5,2 миллиарда долларов. Подписание окончательных инвестиционных соглашений ожидается в самое ближайшее время", — говорится в отчете.
MTN Group Limited (ранее M-Cell) — южноафриканская компания мобильной связи, работающая во многих африканских и азиатских странах. Офис находится в Йоханнесбурге.
Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 3,2 миллиарда карт Mastercard и Maestro.