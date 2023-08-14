МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире компаний, обслуживающих кредитные карты, Mastercard Inc., купит долю в подразделении MTN Group Ltd., крупнейшего в Африке оператора беспроводной связи, само подразделение Group Fintech оценивается в 5,2 миллиарда долларов, следует из финансового отчета оператора. Миллионы сим-карт россиян могут оказаться заблокированными, пишут СМИ

"MTN и Mastercard подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает миноритарные инвестиции Mastercard в Group Fintech на основе общей оценки предприятия в размере около 5,2 миллиарда долларов. Подписание окончательных инвестиционных соглашений ожидается в самое ближайшее время", — говорится в отчете.

MTN Group Limited (ранее M-Cell) — южноафриканская компания мобильной связи, работающая во многих африканских и азиатских странах. Офис находится в Йоханнесбурге.

Mastercard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 3,2 миллиарда карт Mastercard и Maestro.