МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Нидерландская компания Exor N.V. приобрела 15% акций Royal Philips, став долгосрочным инвестором, стоимость сделки оценивается в 2,6 миллиарда евро, следует из совместного сообщения компаний и данных торгов. Sega выкупит 96,3 процента акций финского производителя видеоигр Rovio

"Royal Philips… и Exor N.V… объявляют, что они заключили соглашение о взаимоотношениях, в результате которого Exor приобрела 15% акций Philips", — говорится в заявлении.

С учетом стоимости акций на закрытии торгов предыдущего торгового дня, сделка оценивается приблизительно в 2,6 миллиарда евро, такую сумму компания Exor также подтвердила агентству Франс Пресс.

Отмечается, что соглашение включает обязательство Exor быть долгосрочным инвестором компании и право предложить одного члена в наблюдательный совет. Кроме того, Exor не планирует покупать дополнительные акции Philips в краткосрочной перспективе, и со временем, по усмотрению компании, доля может быть увеличена до 20%, следует из сообщения.

Philips — нидерландская компания, занимающаяся производством электроники и электронного оборудования. Основана в 1891 году, штаб-квартира расположена в Амстердаме. По состоянию на конец второго квартала 2023 года штат компании составляет 71 519 сотрудников.

Exor — нидерландская холдинговая диверсифицированная компания, основанная в 1927 году. С портфелем активов стоимостью порядка 33 миллиардов евро, фирма является крупнейшим акционером в таких компаниях, как Ferrari, Stellantis и CNH Industrial.