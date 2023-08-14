МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Инвестиционный холдинг SFI принял решение приостановить продажу собственных акций с баланса своей "внучки", компании "ЭсЭфАй Трейдинг", говорится в сообщении холдинга. Exor приобрела 15 процентов акций в Philips

"С февраля этого года наша "внучка", компания "ЭсЭфАй Трейдинг", держащая на балансе наши акции, приобретенные в рамках программы обратного выкупа в 2018-2021 годах, в небольшом объеме продавала акции холдинга в рынок", — говорится в сообщении SFI на странице в соцсети "ВКонтакте".

В 2018-2021 годах компании-операторы обратного выкупа акций SFI консолидировали на своем балансе более 57% ценных бумаг холдинга, которые затем были переведены в российскую компанию "ЭсЭфАй Трейдинг", напомнили в SFI. Для увеличения количества бумаг, которые находятся в свободном обращении, менеджмент холдинга согласовал продажу небольшой доли акций в рынок — частным инвесторам. Этот процесс начался в феврале 2023 года.

"Мы добились той цели, которую перед собой ставили — наполнили рынок ликвидностью. Мы видели рост интереса к нашим бумагам (количество наших акционеров увеличилось за полгода в три раза) и удовлетворяли его за счет продажи небольшого объема акций", — говорится в сообщении.

"Результаты следующие: во-первых, вырос средний оборот по нашим акциям — каждый квартал он увеличивается на 20-30%. Примерно такими же темпами рос и медианный оборот — это важнейший показатель, который помогает оценить рост востребованности инструмента на рынке без учета разовых всплесков. Колебания стоимости наших бумаг… также стали в большей степени соответствовать общим рыночным трендам. Мы удовлетворены этими результатами и приняли решение пока приостановить продажу акций с баланса "ЭсЭфАй Трейдинга", — говорится в сообщении.

С февраля было продано чуть больше 272 тысяч акций, сейчас "ЭсЭфАй Трейдинг" владеет 57,09% акций SFI, сообщили РИА Новости в холдинге. "Продажа акций с баланса "ЭсЭфАй Трейдинг" в стакане в течение торгового дня в ближайшее время осуществляться не будет. Краткосрочные цели этого процесса… достигнуты — выросло количество инвесторов и объемы торгов. В течение ближайших месяцев мы не планируем применять аналогичный механизм реализации наших акций, о перспективах и сроках его возобновления говорить пока рано", — пояснили агентству в SFI.

SFI — диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Холдингу SFI принадлежат 100% акций лизинговой компании "Европлан", 49% акций страхового дома ВСК, 51% сервиса облачного гейминга GFN.RU, 10,4% акций ритейлера "М.Видео-Эльдорадо", а также 11,2% нефтедобывающей компании "Русснефть".