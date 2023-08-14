МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд согласился с нижестоящей инстанцией, которая отклонила иск одного из крупнейших операторов нефтеналивных цистерн в России – компании "Трансойл" Геннадия Тимченко, требовавшей взыскать около 2,1 миллиарда рублей с Марийского нефтеперерабатывающего завода. Суд в Москве отказал Росбанку в аресте активов Nordea Bank

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в понедельник отклонил жалобу "Трансойла" на принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, после чего оно вступило в законную силу.

"Трансойл" указал в иске, что по договору от 1 ноября 2017 года Марийский НПЗ обязался перевозить всю сырую нефть и все произведенные им нефтепродукты цистернами истца. Но в нарушение этого условия с 9 ноября 2019 по 31 января 2020 года и с 1 марта по 30 сентября 2020 года завод пользовался услугами других перевозчиков. В связи с этим "Трансойл" попросил взыскать с Марийского НПЗ предусмотренную договором неустойку.

Ответчик заявил, что спорные объемы нефти он перерабатывал по "давальческой" схеме – нефть и продукция из нее принадлежали ООО "ИНТ-Ресурс", которое и выбирало транспортную компанию. Договор же с "Трансойлом" предусматривал перевозку только нефти, принадлежавшей самому заводу, подчеркивал юрист НПЗ.

Суды слушают дело повторно. Первый раз две инстанции, проанализировав договор НПЗ с "ИНТ-Ресурсом", установили, что его условия не препятствовали ответчику самостоятельно, без указаний "давальца", привлечь для перевозки вагоны "Трансойла", и полностью удовлетворили иск. Однако арбитражный суд Московского округа в апреле 2022 года отправил дело на новое рассмотрение. При повторном рассмотрении первая инстанция согласилась с позицией суда округа, что ни НПЗ, ни "Трансойл" не могли принудить "ИНТ-Ресурс" использовать цистерны истца и нельзя возлагать ответственность за выбор собственником нефти другого перевозчика на НПЗ.

Группа "Трансойл" объединяет одноименную транспортную и четыре сервисные компании по техобслуживанию и ремонту подвижного и тягового составов. Структурам Тимченко принадлежит 80% "Трансойла".

Марийский НПЗ был построен в 1998 году. В 2016 году ВТБ продал доставшийся ему за долги завод структурам группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова. Из-за нехватки финансирования его работа в 2019 году часто прерывалась. Арбитражный суд Марий Эл в июле 2020 года по заявлению МКБ из-за долга почти в 141 миллион рублей признал завод банкротом. НПЗ отошел к структуре "Долговой центр", связанной с МКБ.