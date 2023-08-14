МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Генеральная прокуратура РФ на фоне дискуссии о "честном ценнике" предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за манипуляции с ценами. В АКОРТ назвали последствия введения "честных ценников"

"Генеральная прокуратура Российской Федерации предупреждает производителей, поставщиков и продавцов социально значимых товаров об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры", — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В ведомстве напомнили, что участники рынка, которые скрывают от населения достоверную информацию о товаре и вводят в заблуждение относительно изменения его реальной стоимости, своими действиями могут спровоцировать социальную напряженность.

"В этой связи министерству промышленности и торговли Российской Федерации предложено принять меры по урегулированию ситуации, в том числе путем введения единых требований к фасовке товара", — добавляется в релизе.

Кроме того, прокуроры регионов ориентированы на активное использование превентивных мер реагирования с целью противодействия указанным манипуляциям и обеспечения баланса интересов всех участников торговых правоотношений.

В начале августа вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов на круглом столе по "шринкфляции" (снижение количества товара в упаковке при сохранении цены) представил макет "честного ценника". Так, на ценнике для молока было напечатано две графы — в одной дается цена производителя за упаковку, в другой — цена товара за литр. До этого, 6 июня, Чернышов сообщил РИА Новости, что внес в Госдуму законопроект, обязывающий магазины указывать цену за один килограмм.

В понедельник газета "Известия" со ссылкой на письмо Минпромторга в Государственно-правовое управление президента сообщила, что министерство раскритиковало предложения, связанные с "честной ценой", полагая, что торговля столкнется с серьезными расходами, пересчитывая вес и объем продуктов, что в итоге отразится на ценах. А для некоторых категорий товаров, в том числе чипсов или чая, такой подход и вовсе неактуален, считает ведомство.