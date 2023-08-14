МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Электронная коммерция (e-commerce или eCommerce) — это торговля товарами и услугами в интернете. Подробнее о том, что это за система, примеры электронной коммерции, виды и технологии продаж, тенденции развития этой сферы и будущее электронного рынка — в материале агентства «Прайм». Траты россиян на покупки в интернете выросли на 20 процентов

Электронная коммерция

Сама суть электронной коммерции заключена в ее названии — это покупка и продажа товаров и услуг посредством онлайн-площадок (через интернет). Это касается не только доставки продуктов или вещей, но и оформления подписок на различные сервисы, покупки электронных книг и приложений на смартфон, денежных онлайн-переводов, и т.д.

История появления

История электронной коммерции началась еще в 1960-х годах. Тогда появилась SABRE — система для автоматизации и управления бизнес-процессами. Она была создана компаниями American Airlines и IBM, чтобы автоматизировать бронирование авиарейсов. Позже, в 1979 году, появилась полноценная программа для совершения покупок онлайн — Videotex, которую придумал англичанин Майкл Алдрик. Два года спустя, в 1981 году, была создана система онлайн-торговли b2b (продажи между компаниями), еще год спустя на основе Videotex была разработана программа Minitel, предназначенная для онлайн-заказов.

Как работает

Сам процесс электронной коммерции подразумевает поиск, бронирование и покупку товаров и услуг, не выходя из дома. Как правило, все происходит через интернет. Если обобщить, то весь процесс выглядит следующим образом:

Клиент выбирает из каталога на сайте (или в приложении) какого-либо магазина интересующие товары и отправляет заявку на оформление покупки. Заявка уходит на сервер, где ее получает менеджер магазина. Менеджер проверяет наличие товаров на складе и подтверждает заявку. Иногда это происходит автоматически, без участия человека. Клиент получает счет и оплачивает заказ через специальную форму, транзакцию обрабатывает банк или финансовая система. После получения оплаты подтвержденная заявка направляется на склад, откуда товар отправляется либо в пункт получения заказа, либо курьером напрямую до клиента.

В зависимости от выстроенных процессов в каждом конкретном маркетплейсе алгоритм может видоизменяться, но суть остается одинаковой — клиент заказывает и получает товары без физического похода в магазин. Российский комплекс для работы с BigData впервые появился в реестре ПО

Это также актуально для цифровых товаров и услуг. Только в этих случаях заявка на склад не отправляется, а купленная позиция присылается на электронную почту клиента или оформляется вызов специалиста.

Виды e-commerce

Электронная коммерция делится на виды в зависимости от того, между кем происходит продажа:

b2c (бизнес для потребителя) — один из самых распространенных и привычных видов e-commerce. Так работает большинство интернет-магазинов, где компании продают услуги и товары физическим лицам;

b2b (бизнес для бизнеса) — такой вид подразумевает продажи между компаниями. Это может быть оптовая торговля, при которой организация-покупатель будет впоследствии перепродавать купленный товар. Также сюда можно отнести услуги логистики, продажу кассового оборудования и т.д.;

c2b (потребитель для бизнеса) — при такой электронной коммерции физические лица продают свои услуги или товары компаниям;

c2c (от потребителя к потребителю) — продажа товаров и услуг между физическими лицами напрямую;

g2b (от правительства к бизнесу) — государство предоставляет какие-либо услуги компаниям (например, использование воздушного пространства или радиочастот);

b2g (бизнес для правительства) — здесь обратная ситуация, когда организация что-то продает государственным органам (это может быть программное обеспечение или, например, товары в рамках госзакупок);

c2g (от потребителя к правительству) — это когда физические лица оплачивают различные госуслуги.

Платформы электронной коммерции

Игорь Татаренко, директор департамента Master-data ТПХ «Русклимат», отмечает, что платформы электронной коммерции можно разделить на несколько основных типов: Маркетплейс "Здравсити" запустил доставку рецептурных лекарств в Москве

маркетплейсы — электронные мультикатегорийные площадки, на которых продавцы выставляют свои предложения;

торговые сети и крупные онлайн-ритейлеры, которые осуществляют продажу через интернет;

торговые сети, у которых есть не только собственный интернет-магазин, но и собственный маркетплейс на их сайте, где продавцы могут выставлять свои товары совместно с уже представленными в сети;

платформы частных предложений, где большинство объявлений о продаже как бывших в употреблении товаров, так и новых;

платформы доставки товаров из магазинов-партнеров.

Логистика e-commerce

По словам Игоря Татаренко, e-сommerce-логистика отличается от обычной более сложной структурой, высокой стоимостью и рядом совершенно новых процессов управления. Ранее товары «ехали» в магазины со склада, далее покупатели выбирали то, что им необходимо и, самое главное, самостоятельно несли домой, что было относительно недорого и просто. Теперь же каждый товар нужно обработать на складе или в магазине, промаркировать, упаковать и доставить клиенту домой. Причем не просто доставить, а сделать это как можно скорее и в указанное клиентом время. Параллельно значительно растет количество возвратов и затраты на их обработку. Если ранее клиенты самостоятельно смотрели, выбирали, мерили, проверяли и т.д. в магазине и забирали только то, что им подходит, то теперь все это они делают дома после доставки и то, что не подходит, возвращают обратно. Четвертая волна eCommerce, бурный рост и тотальная экономия: о чем говорили на конференции Tinkoff eCommerce

Создание электронного бизнеса

Безопасность и доверие в электронной коммерции

Семен Кирюхин, генеральный директор сети магазинов для спорта и охоты «Сварог», уточняет, что доверие — один из важнейших аспектов для участников e-commerce. Он включает защиту персональных данных клиентов, шифрование платежей, использование безопасных протоколов передачи данных, обеспечение конфиденциальности и защиты от мошенничества.

Россияне почти в полтора раза увеличили траты на онлайн-покупки

Примеры электронной коммерции

Благодаря активному развитию e-commerce существует большое количество успешных примеров площадок этой сферы. Наиболее популярные из них:

Я.Маркет (Яндекс.Маркет). Изначально это был агрегатор интернет-магазинов, сейчас же — успешный представитель электронных b2c продаж в России.

Wildberries. Один из крупнейших b2c-маркетплейсов в России, который сейчас расширил географию работы на ближайшие страны.

Ozon. Российский маркетплейс, работающий по системе b2c. Яркий представитель электронной коммерции, который предлагает не только физические товары, но и цифровые — игры, электронные книги и т.д.

eBay. Один из старейших представителей c2c-сервиса, позднее стал работать и как b2c-площадка. Она была создана в Америке, но действует практически по всему миру.

Amazon. Крупнейшая в мире b2c-платформа с налаженной собственной службой доставки, складами и сортировочными центрами.

Alibaba Group. Монополист e-commerce в Китае, работающий сразу по трем направлениям: b2c (Tmall и Aliexpress), b2b (Alibaba) и c2c (Taobao), также имеет свою собственную платежную систему — Alipay.

Преимущества и недостатки

Тренды электронной торговли в 2023 году

Виктор Вернов, CEO финтех-платформы ROWI, отмечает, что на рынок e-commerce не оказывают влияния никакие промышленные и санкционные кризисы. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за изменений потребительского поведения количество онлайн-покупателей ежегодно увеличивается, к молодому поколению присоединяются более возрастные группы, которые начинают активно покупать на маркетплейсах. Во-вторых, в e-commerce-индустрии активно развивается инфраструктура, что приводит к снижению среднего чека.

Wildberries рассказал о новом рынке

Электронная коммерция в России

«Рынок e-commerce — достаточно структурированный, в нем побеждает цифра: открытые данные о продавцах и покупателях, доступные в маркетплейсах, легко можно оцифровать и проанализировать, это помогает объективно оценивать потребительское поведение покупателей и эффективность бизнеса продавцов. К тому же рынок очень благодатен с точки зрения доступности данных и возможностей принимать риски. Такие показатели как звезды продавцов, рейтинги, количество продаж и возвратов, обратная связь от покупателей, позволяют нам как компании, предоставляющей финансирование для селлеров маркетплейсов, составить реальное впечатление о продавцах и использовать эту информацию для скоринга. Бухгалтерская отчетность, как правило, отражает ситуацию прошлого года, а продажи, возврат товаров и наличие продавца и его продукции на первых страницах в выдаче маркетплейса — это отражение реального положения дел», — отметил эксперт.

Тенденции и будущее электронной торговли

Виктор Вернов считает, что в перспективе продолжится технологизация рынка электронной коммерции, будет активнее внедряться искусственный интеллект, развиваться алгоритмы. Это уже сверхрынок, на котором встречаются десятки тысяч продавцов и миллионы покупателей, и этой системе нужно эффективное администрирование. Во всех крупных маркетплейсах эта функция уходит под управление компьютером, в том числе методами искусственного интеллекта. Даже способ рейтингования поставщиков — это очень умная система, которая постоянно обновляется. Апдейты инструментария искусственного интеллекта и IT-истории — это важная тенденция. "Ростелеком" запустил маркетплейс для малого и среднего бизнеса

Вторая тенденция, которая ближе российскому рынку — это «скрещивание» маркетплейсов и «досок объявлений» с подержанными товарами, таких как Avito. Сегодня маркетплейсы продают в основном продукцию в заводской упаковке, но уже в ближайшем будущем могут сделать шаг в сторону торговли подержанными товарами.

Еще одна тенденция, которая пока больше характерна для Америки и Европы — это борьба за доставку на последней миле. Наличия постаматов на каждой улице уже недостаточно. Покупатели хотят посылку до двери. Институциональный для Америки маркетплейс Amazon уже предлагает следующий шаг доставки — Amazon Key, при котором курьер с согласия хозяина самостоятельно попадает внутрь дома с помощью специального ключа и оставляет посылку в назначенное время. Сам процесс фиксируется на видео. Российскому бизнесу еще предстоит освоить этот вид доставки. При этом возможны значительные трудности, потому что Россия — это огромная страна, а такие логистические решения предназначены в основном для больших городов.

«Также важно отметить работу с облачными решениями и BigData. Есть целая индустрия компаний, которые собирают открытые данные с маркетплейсов и проводят объективные статистические сборы информации, например, что покупают люди, какие бренды предпочитают, какую косметику выбирают и т.п. Благодаря этому можно, например, увидеть графики продаж у любого продавца на Wildberries. Для нас, например, такие IT-решения маркетплейсов — это возможность с низким риском финансировать поставки», — дополнил эксперт.