МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минпромтог РФ не поддержал идею "АвтоВАЗа" о создании государственного расчётного центра для платежей в нацвалютах: эти компетенции находятся в ведении Центробанка, который уже ведет работу по этому вопросу, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы министерства Василий Осьмаков. Минпромторг ждет постепенного улучшения качества российских контактных линз

С таким предложением "АвтоВАЗ" выступил в июле. По словам президента компании Максима Соколова, новый госцентр необходим для взаиморасчетов отечественных предприятий с зарубежными партнерами в национальных валютах. Пока с этим бывают сложности, отмечал топ-менеджер.

"У нас он уже есть — Центральный банк Российской Федерации. Это компетенция ЦБ, и коллеги сейчас работают над данным вопросом", — сказал он, отвечая на вопрос о предложении автопроизводителя создать новый госцентр для платежей в нацвалютах.

"Все хотят, чтобы кто-то стерилизовал навес невостребованной валюты. Пример: обменяла компания условные 100 денежных единиц, востребованными оказались 20, а остальные 80 — куда? С такими проблемами сейчас сталкиваются наши компании. Иногда они решаются форматом бартера", — добавил Осьмаков.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.