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Минпромторг заявил, что не поддерживает идею "АвтоВАЗа" о госцентре
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Минпромтог РФ не поддержал идею "АвтоВАЗа" о создании государственного расчётного центра для платежей в нацвалютах: эти компетенции находятся в ведении Центробанка, который уже... ПРАЙМ, 15.08.2023
финансы, бизнес, новости, россия, минпромторг, автоваз, нацвалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Минпромтог РФ не поддержал идею "АвтоВАЗа" о создании государственного расчётного центра для платежей в нацвалютах: эти компетенции находятся в ведении Центробанка, который уже ведет работу по этому вопросу, сообщил в интервью РИА Новости первый замглавы министерства Василий Осьмаков.
С таким предложением "АвтоВАЗ" выступил в июле. По словам президента компании Максима Соколова, новый госцентр необходим для взаиморасчетов отечественных предприятий с зарубежными партнерами в национальных валютах. Пока с этим бывают сложности, отмечал топ-менеджер.
"У нас он уже есть — Центральный банк Российской Федерации. Это компетенция ЦБ, и коллеги сейчас работают над данным вопросом", — сказал он, отвечая на вопрос о предложении автопроизводителя создать новый госцентр для платежей в нацвалютах.
"Все хотят, чтобы кто-то стерилизовал навес невостребованной валюты. Пример: обменяла компания условные 100 денежных единиц, востребованными оказались 20, а остальные 80 — куда? С такими проблемами сейчас сталкиваются наши компании. Иногда они решаются форматом бартера", — добавил Осьмаков.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.