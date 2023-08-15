МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Замоскворецкий суд Москвы во вторник выписал штраф на миллион рублей онлайн-кинотеатру "КиноПоиск" за показ нескольких фильмов с ЛГБТ-сценами, в частности картины Оливера Стоуна "Александр", без маркировки "18+", сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Путин ввел штрафы за неисполнение мониторинга соцсетей

Протокол составили из-за того, что "КиноПоиск" допустил распространение среди несовершеннолетних сведений о ЛГБТ-отношениях, а именно показал фильмы "Доктор Ти и его женщины", "Маленькая Италия", "Александр" и "Любовь, Любовь, Любовь" без маркировки "18+".

"Назначить "КиноПоиск" административное наказание в виде штрафа в размере 1 миллиона рублей", — огласила решение судья Елена Коробченко.

Представители "КиноПоиска" в суде заявили, что компания не считает себя виновной, так как в материалах нет доказательств просмотра фильмов несовершеннолетними, а у онлайн-кинотеатра нет технической возможности "оформить подписку несовершеннолетним, использование сервиса допускается только совершеннолетними".

Также отмечается, что "КиноПоиск" не классифицирует фильмы, а ориентируется на классификацию Минкультуры. В прокатных удостоверениях у этих фильмов стоит маркировка "16+", — заявил делегат онлайн-кинотеатра.

Ранее "КиноПоиск" уже штрафовали на миллион рублей за отсутствие маркировки "18+" при показе фильмов "Идеальные незнакомцы", "Бриджит Джонс. Грани разумного", "Английский цирюльник", "Ещё три свадьбы", "Жадность", "Отель номер 6" и "Дылда".

Статья КоАП "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол", появилась в кодексе в конце прошлого года.

Она подразумевает наказание в виде штрафов до 4 миллионов рублей, юрлицам также может грозить административное приостановление деятельности.