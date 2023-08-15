КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг — ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты России расширило действие электронных сертификатов на технические средства реабилитации — ортезы и "иные виды протезов", сообщил директор департамента по делам инвалидов Минтруда России Дмитрий Лигомина. Работники и работодатели смогут решать разногласия онлайн, заявил Роструд

"Мы последовательно, с учётом дополнительного регулирования, связанного с уточнением характеристик распространяли его на все новые и новые изделия… Буквально с 10 августа мы распространили этот инструмент на иные виды протезов, в том числе, которые сегодня (будут) обсуждаться — протезы других органов и различные аппараты, ортезы, та группа которая сопутствует различным патологиям, как у военнослужащих, так и общее", — сказал Лигомина на форуме "Армия-2023".

Он отметил, что сейчас выпущено уже более 400 тысяч сертификатов на сумму около десяти миллиардов рублей.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости — официальное информационное агентство форума.