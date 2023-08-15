МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Kismet Capital Group (KCG) приобрела 100% доли в компании "Передовые Платежные Решения" (ППР), которая является технологическим оператором сервисов для бизнеса, у американского холдинга Fleetcor Technologies, Inc, сообщает пресс-служба ООО "ППР". UBS ожидает роста мирового частного капитала на 38 процентов к 2027 году

Как отметили в компании, ранее стороны получили соответствующие разрешения ФАС России, правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями РФ и лицензию управления по контролю над иностранными активами Минфина США.

"В результате сделки ООО "ППР", включая дочерние компании, переходит под контроль нового акционера в лице Kismet Capital Group. Топ-менеджмент и команда ППР в России продолжит развитие бизнеса в рамках существующей стратегии на рынке корпоративных услуг", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, группа "ППР" является независимым игроком на российском рынке процессинговых технологий для корпоративных платежей. Продуктовая линейка компании включает в себя решения для малого и среднего бизнеса: предоставление партнерам доступа к собственной эквайринговой сети, оплата топлива и иных услуг, в том числе в смежных сегментах корпоративных затрат. Клиентами являются более 70 тысяч юридических лиц и ИП. Число сотрудников составляет более 600 человек.

Kismet Capital Group планирует развивать группу "Передовые Платежные Решения" в качестве самостоятельного актива, полностью отвечающего инвестиционной стратегии фонда, уточняется в пресс-релизе.