МОСКВА, 16 авг ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца ноября 2023 года оказать содействие в подборе технологических решений для проекта "Норникеля", сказано в сообщении на сайте кабмина. Мишустин похвалил "Норникель" за улучшение экологии на производстве

"Михаил Мишустин дал поручения, связанные с развитием градообразующего предприятия — ПАО "ГМК "Норильский никель". Так, Минпромторгу до конца ноября 2023 года нужно оказать содействие в подборе технологических решений, которые обеспечат строительство комплекса непрерывного конвертирования и линии нейтрализации серной кислоты на Медном заводе", — говорится в поручениях Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

При этом Минприроды и Росприроднадзору поручено вести мониторинг реализации этого проекта. "Ведомствам, в частности, нужно следить за выполнением обязательств по достижению квот выбросов. Организовать эту работу необходимо до 29 ноября 2023 года", — уточняется в сообщении.