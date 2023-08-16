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Мишустин поручил содействовать в подборе решений для проекта "Норникеля"
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. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца ноября 2023 года оказать содействие в подборе технологических решений для проекта "Норникеля", сказано в... ПРАЙМ, 16.08.2023
бизнес, экономика, промышленность, новости, россия, михаил мишустин, норникель, медный завод
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 авг ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу до конца ноября 2023 года оказать содействие в подборе технологических решений для проекта "Норникеля", сказано в сообщении на сайте кабмина.
"Михаил Мишустин дал поручения, связанные с развитием градообразующего предприятия — ПАО "ГМК "Норильский никель". Так, Минпромторгу до конца ноября 2023 года нужно оказать содействие в подборе технологических решений, которые обеспечат строительство комплекса непрерывного конвертирования и линии нейтрализации серной кислоты на Медном заводе", — говорится в поручениях Мишустина по итогам рабочей поездки в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.
При этом Минприроды и Росприроднадзору поручено вести мониторинг реализации этого проекта. "Ведомствам, в частности, нужно следить за выполнением обязательств по достижению квот выбросов. Организовать эту работу необходимо до 29 ноября 2023 года", — уточняется в сообщении.