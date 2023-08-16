МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск сообщил в среду, что глава Meta* Марк Цукерберг отказался от поединка с ним в римском Колизее. Илон Маск одним словом прокомментировал статью о наступлении ВСУ

"Краткое описание боя: я пошутил в Х о бое с Цуком (шуточное прозвище Цукерберга — ред.), Цук ответил — "пришли мне место", Италия любезно предложила Колизей, Цук отказался", — написал Маск в своем аккаунте в соцсети Х (бывшая Twitter).

Он добавил, что после отказа Цукерберга от боя в Колизее предложил приехать к главе Meta домой как в "безопасное место", на что тот ответил, что "путешествует".

"Есть ли вообще место, где он (Цукерберг) будет биться?" — написал Маск.

Ранее источники в министерстве культуры Италии в ответ на запрос РИА Новости сообщали, что ведомство не ведет переговоров с Маском и Цукербергом по поводу проведения их боя в римском Колизее. Как сообщили в министерстве культуры, Колизей уже давно доступен "для платных мероприятий высокого уровня, почти всегда в благотворительных целях". Как сообщило впоследствии издание Politico, минкультуры Италии отказало миллиардерам в предоставлении Колизея из-за предстоящего ремонта.

Президент UFC Дэйна Уайт ранее заявил, что провел переговоры с Маском и Цукербергом по организации их поединка. Как заявил Уайт, оба предпринимателя серьезно настроены на бой. По его словам, он может состояться в выставочном формате в Лас-Вегасе и не будет контролироваться атлетической комиссией. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор заявил, что поединок между Маском и Цукербергом должен пройти под эгидой UFC.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская