МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Carlsberg Group будет стремиться защитить свои активы и стоимость бизнеса в РФ и не согласна с передачей их в управление Росимуществу, заявил гендиректор группы Кес 'т Харт (Cees 't Hart). Carlsberg вышла в прибыль в перовом полугодии после убытка годом ранее

"В июне мы с радостью объявили о продаже российского бизнеса. Однако вскоре после этого мы были шокированы тем, что указом президента РФ управление бизнесом было временно передано российскому федеральному агентству. Мы оцениваем ситуацию и юридические последствия этого неожиданного шага и будем стремиться защитить наши активы и стоимость бизнеса", — сказал гендиректор, слова которого приводятся в отчете компании.

Кроме того, компания добавила, что "действовала в соответствии с местными правилами и нормами в России и выразила протест российскому правительству против этого крайне неожиданного и необоснованного вмешательства".

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" входит в Carlsberg Group с 2008 года.

Carlsberg 4 марта 2022 года объявил о прекращении инвестиций в Россию, а 28 марта прошлого года анонсировал продажу своих российских активов. В июне нынешнего года компания заявила, что завершила поиск нового инвестора для "Балтики" и до завершения сделки продолжает работу в текущем режиме. В июле президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому во временное управление Росимущества переходят доли АО "Данон Россия" и ООО "Балтика", принадлежащие иностранным компаниям. Президентом ООО "Пивоваренная компания "Балтика" после передачи её в управление Росимущества назначен основатель компании Таймураз Боллоев.

Компания после этого сообщила, что ей неясно, какие последствия будет иметь для производственной деятельности компании её переход во временное управление Росимущества и смена руководства, и что она продолжает изучать последствия передачи акций "Балтики" во временное управление Росимущества.