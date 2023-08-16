МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бизнес-омбудсмен Борис Титов выступил с предложением по ослаблению ограничений в отношении блогера Елены Блиновской, которой ранее былипредъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов и преступном отмывании доходов. При этом Титов отметил, что оспаривать саму суть обвинений вряд ли получится. Об этом говорится в пресс-релизе, распространенном пресс-службой омбудсмена. Юрист прокомментировал масштаб ареста имущества в рамках дела Блиновской

"Оспаривать саму суть обвинения в отношении Елены Блиновской вряд ли возможно. Однако закон — это не только дух, но и буква. И буква позволяет несколько ослабить ограничения, которые на Блиновскую наложены. Думаю, после всего, что произошло, лучше дать ей в руки набор возможностей добровольно возместить тот ущерб бюджету, который она нанесла. Делать это она не отказывается, а исчезнуть из поля зрения следственных органов ей теперь вряд ли удастся", — привела пресс-служба слова Титова.

По мнению экспертов Центра общественных процедур "Бизнес против коррупции", который действует под эгидой Титова, для изменения меры пресечения есть законные основания, а задержание Блиновской в момент пересечения российско-белорусской границы формально нельзя назвать попыткой скрыться от следствия. "Задержали Блиновскую в ночь на 27 апреля, а уголовное дело было возбуждено вечером 26-го. Нет никаких свидетельств, что к моменту задержания Блиновской было известно о своем статусе подозреваемой…", — считает эксперт Тимофей Ермак.