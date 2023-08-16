МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Не заплаченные блогером Еленой Блиновской налоги тем или иным образом вернутся государству, для этого есть целый ряд процедур, при этом полное погашение долга должно привести к закрытию дела, пояснил РИА Новости опрошенный в качестве юриста-эксперта адвокат Сергей Михайлов. Титов предложил ослабить ограничения в отношении блогера Блиновской

"Процедура следующая: по результату налоговой проверки выносится акт о начислении установленной суммы. Если задолженность покрывается, то преследование по делу об уклонении от уплаты налогов прекращают. Кроме того, если обвиняемый не до конца согласен с установленной налоговой недоимкой, он также может выплатить столько, сколько согласен, а на оставшуюся сумму обжаловать акт проверки как в налоговой, так и в суде. На практике дела прекращают, если обвиняемый начал выплачивать хоть какие-то средства, никто не мешает возбудить дела заново в случае прекращения выплат", — пояснил он

Михайлов добавил, что в случае отказа от добровольной уплаты в дело вступает суд.

"Если обвиняемый отказывается платить какие-либо средства, суд уже приговором может обратить взыскание на арестованное имущество или передать этот вопрос на рассмотрение гражданского суда, где налоговый орган от имени Российской Федерации в качестве истца будет добиваться взыскания имущества и активов. Позднее на установленную налоговой сумму начинается исполнительное производство, пристав реализует имущество с торгов и обратит вырученные средства в пользу налоговой", — сказал адвокат.

Блогеру, помимо уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, также вменяется легализация (отмывание) денежных средств в таком же размере. Блогеру грозит реальное лишение свободы.

Накануне ее адвокат Наталия Сальникова сообщила, что в рамках уголовного дела арестовано имущество и активы семьи блогера, её окружения и связанных с ней организаций на общую сумму 64 миллиарда рублей. При этом адвокат сетовала на то, что налоговой до сих пор не установлена точная сумма недоимки, что осложняет выплату ущерба.