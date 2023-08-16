БАНГКОК, 16 авг — ПРАЙМ. Национальный совет по защите потребителей Таиланда (Consumer protection board) планирует ограничить рекламу "волшебных" предметов, таких как защитные амулеты и предметы, "притягивающие богатство", которую продавцы таких товаров размещают в социальных сетях, сообщает в среду новостной интернет-портал Nation. Аэропорт Сочи впервые откроет прямые рейсы в Таиланд

"Продавцам волшебства" будет запрещено "преувеличивать в рекламе возможности своих товаров", говорится в сообщении.

По информации газеты, Офис национального совета по защите прав потребителей провел семинар с участием экспертов и торговцев амулетами и другими "волшебными" предметами, во время которого обсуждались новые меры ограничения рекламы, разработанные советом и планируемые к введению в действие в ближайшее время через подзаконные акты (приложения к действующему Постановлению о добросовестной рекламе — ред.).

По новым правилам торговцы не смогут заявлять в своей рекламной продукции, что тот или иной амулет защищает от сглаза, черной магии или от конкретных заболеваний, а "волшебный браслет" содержит душу умершего ребенка, которая поможет владельцу браслета разбогатеть. Именно эти две категории "волшебных" товаров пользуются в Таиланде наибольшей популярностью.

По оценкам Университета торговой палаты Таиланда, годовой объем бизнеса по продаже "волшебных" предметов составляет в стране более 280 миллионов долларов, отмечает Nation.