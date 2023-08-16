МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Тайваньская компания Foxconn Technology Group, крупнейший в мире контрактный производитель электроники и сборщик iPhone, объявила о начале производства новой модели смартфона Apple в Индии, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. В США сохранили право Apple брать комиссию c разработчиков

"Компания Apple начинает производство iPhone 15 нового поколения в штате Тамилнад… Предприятие Foxconn Technology Group в Шриперумбудуре готовится к поставке новейших устройств через несколько недель после того, как их начнут отгружать с заводов в Китае", — сообщает агентство.

Отмечается, что масштабы производства iPhone 15 в Индии будут, в частности, зависеть от доступности комплектующих, которые в значительной степени импортируются.

По данным источников, другие поставщики продукции Apple в Индии скоро также начнут сборку iPhone 15.

Ранее сообщалось, что Foxconn инвестирует более 600 миллионов долларов в создание подразделений по производству компонентов и полупроводников для iPhone в индийском штате Карнатака и ещё порядка 500 миллионов долларов в постройку двух заводов в Индии в рамках последовательной диверсификации производства из Китая.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения. Компания также является крупнейшей в мире по капитализации, которая на данным момент превышает 3 триллиона долларов.