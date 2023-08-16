МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг инвестиционного холдинга SFI на уровне "A(RU)", изменив прогноз на позитивный, говорится в сообщении рейтингового агентства. S&P подтвердило рейтинг Грузии на уровне "BB"

Кредитный рейтинг SFI обусловлен достаточно стабильной структурой его финансовых вложений, качество которых оценивается АКРА на умеренно высоком уровне. Помимо этого, рейтинг базируется на среднем уровне диверсификации вложений SFI, однако холдинг планирует реализацию ряда сделок на кратко- и среднесрочном горизонте, способных оказать положительное влияние на оценки диверсификации и ряда других факторов, что нашло отражение в изменении прогноза на "позитивный", говорится в сообщении.

АКРА сохраняет умеренную оценку финансового риск-профиля SFI. Долговая нагрузка остается невысокой при среднем уровне покрытия процентных платежей. На оценку ликвидности оказывает давление пиковый период погашений, приходящийся на 2024 год, когда должен быть погашен весь долг холдинга. В текущих условиях АКРА оценивает риски рефинансирования в 2024 году как невысокие. Дополнительно агентство обращает внимание на сохранение критической зависимости ликвидности SFI от дивидендных потоков лизинговой компании "Европлан".

Долг SFI по состоянию на 30 июня сформирован за счет привлеченного в одном из крупнейших российских банков кредита, задолженность по которому составляла 12,2 миллиарда рублей, также говорится в сообщении агентства. Отношение общего долга к рыночной стоимости активов холдинга, по оценкам АКРА, остается на уровне ниже 15%, что соответствует невысокому уровню долговой нагрузки. Покрытие процентных платежей за счет дивидендного потока, скорректированного на размер операционных расходов, по оценкам агентства, остается на среднем уровне. Fitch сохранило рейтинг Финляндии на уровне "АА+"

График погашения долга SFI предполагает ежегодное погашение в размере 1,5 миллиарда рублей, а полное погашение долга должно состояться в 2024 году, что обуславливает пиковое давление на ликвидность в указанном году, отмечают в агентстве. SFI планирует осуществлять амортизационные выплаты по долгу за счет входящего дивидендного потока, при этом холдинг рассматривает различные инструменты для рефинансирования своего долга в 2024 году, в том числе размещение облигаций.

SFI — диверсифицированный инвестиционный холдинг, владеющий и управляющий активами из различных отраслей российской экономики. Холдингу SFI принадлежат 100% акций лизинговой компании "Европлан", 49% акций страхового дома ВСК, 51% сервиса облачного гейминга GFN.RU, 10,4% акций ритейлера "М.Видео-Эльдорадо", а также 11,2% нефтедобывающей компании "Русснефть".