МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Компания "Сингента", российская "дочка" корпорации Syngenta, одного из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений (СЗР), из-за значительного ослабления рубля начнет с 1 сентября двухэтапное повышение цен на свою продукцию, следует из письма компании ее дистрибьюторам (есть у РИА Новости). Россельхознадзор запретил ввоз в Россию семян капусты из Нидерландов

"С 1 сентября текущего года наш прайс-лист повышается на 12%, с 1 января следующего года он будет повышен еще на 10%", — говорится в документе. Повышение сделано двухэтапным для того, чтобы сделать его менее болезненным для сельхозтоваропроизводителей.

Компания поясняет, что вынуждена увеличить прайс-лист в связи "с очень значительным ослаблением рубля за последние несколько месяцев", что "значительно обесценило наш российский бизнес для штаб-квартиры и создало серьезные риски для его дальнейшего ведения". Таким образом, повышение цен на продукцию производится для того, чтобы "частично компенсировать сложившийся с декабря прошлого года негативный валютный финансовый эффект".

РИА Новости направило запрос в Минсельхоз РФ и в саму компанию.

С 1 сентября 2023 года вступают в силу правила локализации в РФ производства семян сельскохозяйственных растений. Они подразумевают, что иностранные производители теперь смогут работать в качестве участников в совместных предприятиях с долей не выше 49% при условии полной локализации в РФ производственного процесса и передачи в такие СП оригинальных линий семян.

В конце мая правительство Воронежской области сообщило, что корпорация Syngenta и агрохолдинг "Золотой початок" заключили соглашение о создании первого в РФ совместного предприятия в соответствии с правилами локализации производства семян сельскохозяйственных растений.