МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Рейтинговое агентство АКРА присвоило АФК "Система" кредитный рейтинг "AA-(RU)" со стабильным прогнозом, сообщило агентство. АКРА подтвердило рейтинг холдинга SFI на уровне "A(RU)"

"Кредитный рейтинг ПАО АФК "Система" обусловлен высокой оценкой качества финансовых вложений холдинга на фоне их стабильной структуры и высокой диверсификации. Принимая во внимание консервативную финансовую политику и последовательную предсказуемую инвестиционную политику АФК "Система", АКРА оценивает корпоративное управление холдинга на очень высоком уровне", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что финансовый риск-профиль компании на уровне выше среднего. По мнению АКРА, для холдинга характерна низкая долговая нагрузка при очень сильной ликвидности. При этом сдерживающее влияние на рейтинг оказывает невысокий уровень покрытия процентных платежей.

К негативному рейтинговому действию могут привести: снижение средневзвешенного уровня покрытия процентных платежей ниже 1,0x, ухудшение оценки качества инвестиций холдинга и ухудшение профиля ликвидности.