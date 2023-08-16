МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Headhunter рассчитывает заплатить налог на сверхприбыль до 30 ноября – в этом случае, по расчетам руководства компании, его сумма составит 268 миллионов рублей, следует из отчета компании. Юрист ожидает, что не уплаченные Блиновской налоги вернутся государству

Власти РФ ввели для крупных компаний, у которых средняя доналоговая прибыль за 2021-2022 годы превысила 1 миллиард рублей, так называемый налог на сверхприбыль. Он должен быть уплачен до 28 января 2024 года. Его ставка — 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. При этом сумму налога можно снизить вдвое, если перечислить обеспечительный платеж в период с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

"По оценкам руководства группы, сумма налога на сверхприбыль может составить от 268 млн рублей (если он будет уплачен до 30 ноября 2023 года) до 536 млн рублей (если он будет уплачен после 30 ноября 2023 года). Мы намерены произвести оплату до 30 ноября 2023 года", — говорится в материалах Headhunter.

Выручка компании по МСФО во втором квартале 2023 года выросла на 78% в годовом выражении – до 7,03 миллиарда рублей. Чистая прибыль за этот период составила 3,04 миллиарда рублей против убытка год назад. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 146,4%, а скорректированная маржа EBITDA увеличилась на 16,3 п.п. — до 58,7%.

"Рост на 78%, или 3,08 миллиарда рублей, был обусловлен увеличением всех ключевых операционных показателей в клиентских сегментах на фоне повышенного спроса на кандидатов в сочетании с дефицитом предложения соискателей, а также благодаря эффекту низкой базы во втором квартале 2022 года", — отмечается в отчете.

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