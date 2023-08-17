МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Нужно убрать финансовую составляющую из отношений между провайдерами и управляющими компаниями (УК) в многоквартирных домах, заявил РИА Новости председатель комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов. Россиянам объяснили, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев

"Необходимо исключить финансовую составляющую в отношениях между провайдерами и управляющими компаниями. Первые должны в соответствии со всеми техническими условиями и требованиями устанавливать оборудование и обеспечивать подключение абонентов. Вторые — следить за правильностью установки, информировать жителей и контролирующие органы", — сказал он.

По словам зампреда комитета ГД по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, новый регламент размещения в домах сетей и оборудования позволит навести порядок в подъездах, избежать повреждения общего имущества или нецелевого расходования общедомовых ресурсов.

"Все должно быть сделано строго по стандарту, чтобы никаких висящих проводов и безразмерных шкафов не было. Как размещается оборудование, кто будет оплачивать электроэнергию, устранять последствия монтажных работ — всё это будет четко регламентировано", — заявил он РИА Новости и отметил, что опасения по поводу появления в подъездах и на чердаках слишком большого количества оборудования после снятия ограничений на допуск провайдеров в МКД надуманы.

"Именно эту часть проблемы детально урегулирует подзаконный акт правительства, проект которого разрабатывается параллельно с нашим законопроектом, и который мы обязательно увидим и обсудим ещё до принятия закона", — сказал Пахомов.

Ранее ко второму чтению был предложен проект поправок к законопроекту о равном доступе провайдеров к инфраструктуре многоквартирного дома (документ имеется в распоряжении РИА Новости). Поправки утверждают технические требования к размещению оборудования операторов связи в домах, а также отменяют положение из первоначальной версии проекта об установке сетей связи в МКД по желанию любого собственника без решения общего собрания дома. До этого в июле Госдума приняла этот законопроект в первом чтении. Он, в частности, предусматривал безвозмездное размещение сетей связи в домах и доступ к ним операторам, за исключением платы за электричество.