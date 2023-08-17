МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд полностью отклонил заявление компании "Капитал Лайф Страхование Жизни" (КЛСЖ) бизнесмена Евгения Гинера, оспаривавшей наложенный на нее Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России штраф в размере более 726 миллионов рублей. Суд отказал экс-жене основателя Natura Siberica в правах на доли в юрлицах

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с деталями разбирательства, апелляционный суд, рассмотрев в четверг жалобу ФАС, отменил принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, который снизил размер штрафа с более чем 726 миллионов рублей примерно до 208 миллионов. Одновременно апелляционная инстанция отклонила жалобу на это же решение, поданную КЛСЖ, — компания просила признать штраф незаконным полностью.

К административной ответственности компанию Гинера привлекли в феврале 2022 года за антиконкурентные соглашения с "Росгосстрахом" (РГС). В двух договорах стороны согласовали минимальный объем страховых премий, который должен собирать РГС как агент, продающий полисы КЛСЖ, штрафы для агента за снижение сборов премии более чем на 20% в год, а также штрафы за одностороннее расторжение двух агентских договоров.

Соглашения появились в 2017 году, перед разделом бизнеса РГС между его бенефициаром Данилом Хачатуровым и группой "Открытие". Новая администрация РГС, подконтрольная государству, в 2018 году не стала исполнять договоры, посчитав их невыгодными и незаконными, и оспорила их в судах, а также пожаловалась в ФАС. Ведомство в июле 2021 года признало условия договоров ничтожными. В частности, ФАС отметила, что соглашения приводят к отказу РГС от самостоятельных действий на рынке, что ведет к ограничению конкуренции.

ФАС предписала сторонам прекратить исполнение антиконкурентных соглашений, а в феврале выписала КЛСЖ штраф, опираясь на данные о выручке компании в 2019 году. Компания Гинера оспорила в суде сначала решение и предписание ФАС, а затем и постановление о назначении штрафа. В первом деле суды в итоге признали акты ФАС законными. В деле по поводу штрафа первая инстанция в апреле 2022 года признала штраф незаконным. Апелляционный суд с этим не согласился, так как факт нарушений был доказан, но назначил КЛСЖ минимальный штраф в 100 тысяч рублей.

Арбитражный суд Московского округа в январе оба судебных акта отменил, указав, что судам при новом рассмотрении необходимо точно установить размер дохода, полученного КЛСЖ благодаря антиконкурентным соглашениям, установить смягчающие и отягчающие обстоятельства. Первая инстанция, посчитав, что штраф ФАС не отвечает принципам справедливости, соразмерности и дифференциации, снизила его примерно до 208 миллионов рублей.