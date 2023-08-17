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Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
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Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 17.08.2023
общество , бизнес, новости, россия, путин, полиция, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Генпрокуратуре законодательно запретить полиции наказывать бизнес за нарушения требований надзорных органов, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с Генеральной прокуратурой РФ и МВД России обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих исключение возможности привлечения субъектов предпринимательской деятельности к административной ответственности сотрудниками полиции за нарушение обязательных требований, оценка соблюдения которых осуществляется контрольными (надзорными) органами в рамках видов государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", — говорится в перечне поручений.
Срок — 1 октября 2023 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин, генпрокурор Игорь Краснов и глава МВД России Владимир Колокольцев.