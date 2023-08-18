МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Генеральный прокурор России поручил подчиненным оценить состояние законности в сфере добычи и оборота драгоценных металлов в стране, сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства. Цена на золото растет на фоне ослабления доллара

"По поручению Игоря Краснова прокурорами организована проверка исполнения законодательства, направленного на пресечение нарушений на золоторудных месторождениях", — говорится в сообщении.

В ходе проверки, уточняется в релизе, будет дана оценка законности принятия уполномоченными органами государственной власти решений о "предоставлении права пользования участками недр, досрочном прекращении, приостановлении и ограничении такой деятельности".

Кроме того, прокурорам предстоит проверить наличие у золотодобывающих организаций прав на недропользование, соблюдение ими лицензионных условий, выполнение мероприятий по рациональному использованию и охране недр.

Отдельное внимание будет уделено вопросам соблюдения правил безопасного ведения работ, связанных с пользованием недрами, требований в области охраны окружающей среды, порядка консервации, ликвидации горных выработок, а также рекультивации земель после завершения добычи.

"Прокуроры ориентированы на принятие исчерпывающих мер по расчету и взысканию вреда, причиненного окружающей среде, в случае выявления фактов загрязнения водных объектов, незаконной рубки лесных насаждений, захламления предоставленных земельных участков отходами производства и потребления", — добавили в ведомстве.

Особое внимание в ходе проверок будет уделено соблюдению порядка распоряжения добытыми и произведенными драгоценными металлами, их ломом и отходами, а также своевременности и полноте принимаемых контролирующими органами мер по борьбе с незаконным оборотом.