МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Пункты выдачи заказов (ПВЗ) Ozon в России с 21 августа перейдут на единый график работы для удобства клиентов — с 9.00 до 21.00, рассказали РИА Новости в компании. Акции Ozon допустили к торгам на Международной бирже Астаны

"По графику с 9 утра до 9 вечера уже работало более 80% всех пунктов выдачи заказов Ozon. С 21 августа мы установим его для всех точек, чтобы клиентам было удобно ориентироваться на единое время работы, где бы они ни забирали заказы", — заявили там.

В компании уточнили, что партнеры были заранее предупреждены об изменении, чтобы было время подготовиться. "При этом мы готовы сделать исключение — индивидуальный график — если пункт выдачи заказов находится в здании или другом объекте, где недоступны такие часы работы", — заключили в маркетплейсе.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Выручка компании в 2022 году выросла на 55%, до 277 миллиардов рублей, а оборот от продаж товаров и услуг — на 86%, до 832,2 миллиарда рублей.