МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. VK на три месяца предоставит бесплатный доступ к сервисам корпоративных коммуникаций VK WorkSpace для компаний, которые ранее использовали аналогичные зарубежные и российские решения — платформа VK включает в себя почту, облачное файловое хранилище и суперапп для бизнеса, сообщили в компании. VK запустил бета-версию мобильного приложения для iOS

"VK предоставит бизнесу бесплатный доступ к сервисам корпоративных коммуникаций VK WorkSpace. Платформа объединяет почту, облачное файловое хранилище и суперапп для бизнеса. С ее помощью компании могут быстро перевести все ключевые процессы с других сервисов, не останавливая работу бизнеса", — говорится в сообщении.

Уточняется, что бесплатный доступ к инструментам можно получить на три месяца.

Подключиться к сервису могут компании, которые использовали зарубежные или другие российские сервисы. Для того чтобы подключиться к VK WorkSpace, нужно оставить заявку на сайте, прикрепив подтверждение платного использования сторонних сервисов, а потом перенести свои данные на платформу.

Ранее в августе в службе поддержки Microsoft сообщили РИА Новости, что корпорация разослала бизнес-клиентам в России уведомления о том, что перестанет продлевать подписку с 30 сентября. Глава Минцифры Шадаев заявил, что министерство разбирается, действительно ли Microsoft перестанет продлевать подписку, но, по его словам, такой шаг со стороны американской компании был ожидаем.

В марте 2022 года корпорация Microsoft объявила, что уходит с российского рынка, в частности приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России из-за событий на Украине. Вместе с тем позже Microsoft заявляла, что продолжит выполнять существующие обязательства перед клиентами в России.