ПЕКИН, 18 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших девелоперов Китая компания Evergrande заявила в пятницу, что обращалась в суд Нью-Йорка в рамках процесса по реструктуризации офшорного долга, однако это обращение не включало заявления о банкротстве. Банкротство физических лиц: условия, упрощенная и стандартная процедура

Ранее агентство Блумберг передавало, что Evergrande подала заявление о банкротстве в суд в Нью-Йорке. Утверждалось, что подобное ходатайство в рамках главы 15 американского закона о банкротстве позволит компании защитить местные активы от кредиторов, пока она работает над сделкой по реструктуризации в других странах.

Компания сообщила, что обратила внимание на соответствующие сообщения в СМИ и хотела бы прояснить, что "продвигает реструктуризацию своего офшорного долга согласно плану".

"Поскольку облигации компании, номинированные в долларах, регулируются законодательством штата Нью-Йорк, компания обратилась в суд США в соответствии с главой 15 кодекса США о признании схем регулирования в рамках оффшорной реструктуризации долга для Гонконга и Британских Виргинских островов. Подача заявления является обычной процедурой реструктуризации оффшорного долга и не включает заявление о банкротстве", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

В марте 2022 года Evergrande объявила о приостановке торговли своими ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже. Отмечалось, что торги по всем структурированным продуктам, относящимся к компании, также будут приостановлены. При этом причина приостановки не была указана.

В 2021 году Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказалась на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Как сообщали СМИ, китайские кредиторы в течение нескольких месяцев подали на девелопера сотни исков за невыполнение долговых обязательств и хотели взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.