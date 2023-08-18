МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Прокурор запросил 9 лет колонии бывшему топ-менеджеру автодилера "Рольф" Анатолию Кайро, который обвиняется в выводе денег на Кипр организованной группой в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в Черемушкинском районном суде Москвы, где слушается дело. Суд отказал экс-жене основателя Natura Siberica в правах на доли в юрлицах

"Гособвинитель в прениях сторон попросил назначить Кайро в качестве наказания 9 лет колонии со штрафом 500 тысяч рублей", — сказала собеседница агентства.

По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем "Рольфа" Сергеем Петровым. Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрело по завышенной в несколько раз цене в 4 миллиарда рублей акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед", впоследствии деньги были выведены на Кипр и похищены Петровым.

Следствие в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ). Фигурантами стали Петров, Кайро и еще два бизнесмена — все кроме Кайро объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Кайро находится под запретом определенных действий, ему запрещено покидать жилище в ночное время и общаться со свидетелями по делу. Максимальное наказание, которое предусматривает УК РФ по вменяемой статье, может составлять до 10 лет лишения свободы.