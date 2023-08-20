МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Пожар на складе Ozon в подмосковном Подольске локализован на площади 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС России. На складе Ozon в подмосковном Подольске произошел пожар

"11.22 локализация на площади 500 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Ранее в региональном главке МЧС сообщали, что продукция в коробках на стеллажах склада Ozon горит на площади 375 квадратных метров.

В маркетплейсе рассказали, что блок склада Ozon, расположенный в Подмосковье, где произошел пожар, не эксплуатировался, там не хранились товары, при этом угрозы для других блоков нет.

Ранее в воскресенье в региональном главке МЧС России заявили агентству, что пожар на площади 375 квадратных метров произошел на складе Ozon в подмосковном Подольске. Уточнялось, что горит продукция в коробках на стеллажах. Позднее сообщалось, что возгорание локализовано на 500 "квадратах".

"Сегодня утром произошло возгорание в одном из блоков склада Ozon в подмосковном Гривно (деревня в городском округе Подольск – ред.). Блок не эксплуатировался, там не хранились товары. Сотрудники эвакуированы, за медицинской помощью никто не обратился", — сообщили в компании.

Там также подчеркнули, что пожар был локализован экстренными службами и "угрозы для соседних блоков и зданий нет".