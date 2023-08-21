МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" возглавил прокат со сборами в 177,1 миллиона рублей в России и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Назван фильм, возглавивший кинопрокат в России и СНГ за уикенд

Вторую строчку в прокате стран СНГ занял российский фильм "Баба Яга спасает мир" с Людмилой Артемьевой в главной роли со сборами в 58,4 миллиона рублей. Следующим в рейтинге проката в странах СНГ без России и Белоруссии идет премьера "Синий жук" с кассой в 31,5 миллионов рублей. По сюжету которой главный герой получает костюм инопланетного скарабея "Синего Жука", наделяющего его сверхспособностями.

На четвертой строчке расположился режиссерский дебют братьев Филиппу в жанре ужасов "Два, три, демон приди!", собравший 30,9 миллиона рублей за уикенд. Пятую строчку рейтинга кинопроката в странах СНГ заняла российская комедия "За Палыча!", собравшая более 25,1 миллионов рублей за уикенд.

Данные по фильму "Синий Жук" указаны без учета России и Белоруссии, где этот фильм не идет в прокате.