МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Продажа казахстанской компанией Polymetal Int своих российских активов (АО "Полиметалл") привлекла внимание всех крупных игроков отрасли — "Полюса", УГМК, "Селигдара", Владислава Свиблова и даже АК "Алроса", пишет в понедельник "Коммерсант" со ссылкой на свои информированные источники. ЦБ раскрыл уровень запасов золота в резервах за июль

Интерес к российским активам Polymetal проявляет широкий круг компаний, среди которых не только профильные игроки, такие как "Полюс", структуры Владислава Свиблова, УГМК, "Селигдар", а также экс-партнер Романа Абрамовича по "Сибнефти" и Highland Gold Иван Кулаков, но и АК "Алроса", которая предлагала включить в сделку свои ангольские алмазные активы, пишет издание. При этом в компании информацию о переговорах опровергают, а Polymetal рыночные слухи не комментирует.

Старший аналитик инвестбанка "Синара" Дмитрий Смолин оценивает российские активы компании в 2,0–2,5 миллиарда долларов с учетом долга. Долг российских активов — 2,39 миллиарда долларов из 2,59 миллиарда долларов от общего долга группы.

По словам источников издания, продать такой крупный бизнес в течение шести-девяти месяцев, как заявила компания будет крайне сложно, учитывая необходимость согласования с властями России и США.

Главный исполнительный директор Polymetal Виталий Несис в ходе онлайн-конференции 9 августа заявил, что Polymetal Int после перерегистрации из Лондона в Казахстан не видит других возможностей для полноценного дальнейшего развития и не попадание под западные санкции материнской компании, кроме как продажа всех российских активов. По его словам, это может произойти в течение шести-девяти месяцев. Несис подчеркивал, что менеджмент и совет директоров в состоянии извлечь из этого бизнеса существенную, если не полную, ценность.

Polymetal Int в настоящее время объединяет активы АО "Полиметалл", 7 августа 2023 года завершила редомициляцию (перегистрацию) компании с острова Джерси в Международный финансовый центр "Астана" (МФЦА) в Казахстане. "Полиметалл" — российская компания, добывающая золото и серебро, с действующими предприятиями и проектами развития в России и Казахстане.

В первом полугодии 2023 года Polymetal Int увеличил производство на 3% — до 764 тысячи унций (23,763 тонны) в золотом эквиваленте. В том числе только в России АО "Полиметалл" увеличило производство золота на 15% — до 13,981 тонны, производство серебра снизилось на 8% — до 252,1 тонны в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.