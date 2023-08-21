МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал коллективный иск российских инвесторов к европейскому депозитарию Clearstream, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Лондонский суд отклонил иск бизнесмена Швидлера об отмене санкций

Иск поступил в суд 18 августа и к рассмотрению пока не принят. В карточке дела истцами указаны три физлица. Предмет и основания исковых требований пока не сообщаются. Третьими лицами истцы просят привлечь Национальный расчетный депозитарий (НРД), банк ВТБ, Россельхозбанк, компании "Инвестиционная палата", "Атон" и "Открытие брокер".

Ранее партнер адвокатского бюро "Некторов, Савельев и Партнеры" (NSP) Александр Некторов сообщил РИА Новости, что бюро готовит от имени клиентов иск к Clearstream и рассчитывает, что он будет коллективным. А в июле NSP сообщало, что подало в арбитражный суд Москвы коллективный иск от имени группы инвесторов к европейскому депозитарию Euroclear, он уже принят к рассмотрению.

Евросоюз в начале июня 2022 года внес НРД, на счетах которого в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream учитывались европейские ценные бумаги российских инвесторов, в шестой санкционный пакет.

Позднее к ограничительным мерам присоединилась Швейцария. В результате, в дополнение к ценным бумагам и денежным средствам российских клиентов в различных валютах, которые были обездвижены на счетах НРД в депозитариях Euroclear и Clearstream с марта, были также заблокированы денежные средства в евро и франках на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.