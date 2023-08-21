МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО в первом полугодии 2023 года выросла на 13% до 209,89 миллиардов рублей, чистая прибыль за этот период увеличилась в 2,3 раза — до 26,9 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Банк "Санкт-Петербург" отчитался о чистой прибыли за первое полугодие

"Выручка выросла на 13% и составила 209,89 млрд руб… Чистая прибыль выросла на 133,9% до 26,9 млрд руб", — говорится в отчете.

Показатель OIBDA увеличился на 24% до 94,15 миллиарда рублей. Рентабельность по OIBDA выросла на 4,1 процентного пункта до 44,9%. Сервисная выручка в первом полугодии увеличилась на 13,7%, до 188,1 миллиарда рублей — компания связывает этот рост с увеличением доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса и расширением абонентской базы.

База абонентов оператора по сравнению с первым полугодием 2022 года выросла на 1,3%. Она составила 75,8 миллиона абонентов. Выручка от продажи абонентского оборудования увеличилась на 7,2%, до 21,8 миллиарда рублей. Скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО выросла в первом полугодии

РОСТ КАПЗАТРА

"Мегафон" приобрел товарный знак Yota за 27 миллиардов рублей в конце прошлого года, в результате общие капзатраты ("CAPEX") в прошедшем полугодии выросли почти в два раза, следует из отчета компании.

"CAPEX в первом полугодии увеличился на 99,4%, до 71 миллиарда рублей. Основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 года за 27 миллиардов рублей", — говорится в отчете.

Там же отмечается, что после того, как права на финансовый знак перешли к "Мегафону", затраты на его использование перешли из внеоборотных финансовых активов в капитальные затраты. "В CAPEX первой половины 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в конце 2022 года", — также сказано в отчете.

В октябре в пресс-службе компании анонсировали, что операторы "Мегафон" и Yota объединят свои розничные торговые сети до конца 2023 года. На тот момент в Нижнем Новгороде уже были запущены три совместных кобрендинговых салона.

В 2013 году "Мегафон" приобрел 100% "Скартела" (инфраструктурного оператора Yota Networks) за 1,8 миллиарда долларов.