МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Введение оплаты работникам пропущенного из-за участия в школьной линейке 1 сентября рабочего времени приведет к снижению производительности труда и нарушит графики работы, заявил проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов. Юрист предупредил о незаконности школьных поборов

"Предложение депутата вряд ли будет поддержано правительством, поскольку массовые опоздания на работу из-за участия в школьной линейке приведут к снижению производительности труда на предприятиях, а также нарушат графики дежурств и смен в организациях с непрерывным графиком работы", — сказал он.

По его словам, такие инициативы могут привести к дискриминации работников с детьми и проблемам с трудоустройством.

"Совершенно непонятно, почему работодатель должен оплачивать отсутствие (сотрудника) на работе. В этой логике можно требовать от него и оплаты празднования дней рождения детей, и посещение фестивалей, конкурсов и многое другое. Родители сами в состоянии договориться с работодателями о возможности отсутствия на рабочем месте в случае объективной необходимости", — считает эксперт.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову разрешить родителям младшеклассников участвовать в школьных линейках 1 сентября без вычета пропущенного рабочего времени из зарплаты.