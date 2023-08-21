БЕРЛИН, 21 авг — ПРАЙМ. Рекордные 40,3% строительных компаний в Германии пожаловались в июле на отсутствие заказов, сообщает немецкий Институт экономических исследований IFO. В Германии заявили о постепенном снижении уровня инфляции

"Обвал в жилищном строительстве продолжается. В июле на отсутствие заказов пожаловались 40,3% компаний после показателя в 34,5% в июне. Год назад эта доля составляла еще 10,8%", — отмечает Институт по итогам своего исследования.

Как заявил глава отдела исследований IFO Клаус Вольрабе, "назревает буря". "После бурного многолетнего подъема теперь рост процентных ставок и резкое увеличение стоимости строительства буквально душат бизнес", — приводятся в релизе слова Вольрабе.

Институт добавляет, что с весны 2022 года в жилищном строительстве наблюдается высокое число отказов от заказов. По данным исследования, в настоящее время на отмененные проекты жалуются 18,9% компаний по сравнению с 19,2% в предыдущем месяце.

"Жилищное строительство находится под сильным давлением. С одной стороны, существующие заказы постоянно аннулируются, с другой стороны, новых заказов поступает все меньше и меньше, — пояснил Вольрабе. Как уточняет институт, многие компании все еще живут за счет тех заказов, которые им удалось получить в лучшие времена. Однако для некоторых компаний ситуация выглядит угрожающе.

"В последнем исследовании 10,5% компаний, занимающихся строительством жилья, сообщили о трудностях с финансированием. В предыдущем году таких было вдвое меньше. Многие проекты перестают быть выгодными для инвесторов в новых рамочных условиях, и частные застройщики также испытывают все большие проблемы с получением финансирования", — уточнили в IFO. При этом отмечается, что большинство компаний ожидают дальнейшего замедления темпов роста в ближайшие месяцы.