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Количество задержанных рейсов в аэропортах Москвы выросло
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Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" — выросло до 88, при этом количество отмененных рейсов... ПРАЙМ, 21.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" — выросло до 88, при этом количество отмененных рейсов увеличилось до 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".
Ранее в понедельник утром в трех московских аэропортах было задержано 94 рейса и один отменен. По данным на 12.46 мск количество задержанных рейсов сократилось до 70, количество отмененных рейсов увеличилось до 4. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", с 09.00 мск все они работают в обычном режиме.
По информации на 17.20 мск, в аэропорту "Внуково" задержано 10 рейсов и четыре отменено; "Домодедово" — задержано 10 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 63 рейса задержано и пять отменено; "Жуковский"- задержано 5 рейсов.