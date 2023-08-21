МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Количество задержанных рейсов в четырех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский" — выросло до 88, при этом количество отмененных рейсов увеличилось до 10, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". В столичных аэропортах Внуково и Домодедово задерживают рейсы

Ранее в понедельник утром в трех московских аэропортах было задержано 94 рейса и один отменен. По данным на 12.46 мск количество задержанных рейсов сократилось до 70, количество отмененных рейсов увеличилось до 4. Ограничения на полеты вводились утром в аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Шереметьево" и "Жуковский", с 09.00 мск все они работают в обычном режиме.

По информации на 17.20 мск, в аэропорту "Внуково" задержано 10 рейсов и четыре отменено; "Домодедово" — задержано 10 рейсов и один отменен; в аэропорту "Шереметьево" 63 рейса задержано и пять отменено; "Жуковский"- задержано 5 рейсов.