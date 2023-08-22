МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Норвежская энергетическая компания Equinor оценивает возможность продажи своих активов примерно на 1 миллиард долларов в Азербайджане, в том числе доли в месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли", сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Equinor договорилась с Cheniere о покупке СПГ в течение 15 лет

"Норвежская энергетическая компания работает с Jefferies Financial Group Inc, чтобы оценить интерес покупателей к активам, которые включают в себя долю в 7,27% в крупном месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли". В рамках сделки активы могут быть оценены примерно в 1 миллиард долларов", — пишет агентство.

Согласно условиям существующего договора, отмечает агентство, Equinor должна предложить преимущественное право покупки своей доли азербайджанской нефтегазовой компании SOCAR. Также Блумберг добавляет, что заявки на активы норвежской компании должны быть поданы в ближайшие недели. Обсуждения продолжаются, однако нет уверенности, что они приведут к заключению сделки, пишет агентство.

Контракт на разработку "Азери-Чираг-Гюнешли" был подписан в 1994 году. Новое соглашение о разработке блока месторождений АЧГ до 2050 года было подписано 4 сентября 2017 года в Баку. Долевое участие в проекте выглядит следующим образом: BP (оператор) — 30,37%, SOCAR — 25%, Chevron — 9,57%, INPEX — 9,31%, Equinor — 7,27%, ExxonMobil — 6,79%, TP — 5,73%, ITOCHU — 3,65%, ONGC Videsh Limited (OVL) — 2,31%.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в 30 странах, штат компании по всему миру составляет 22 тысячи человек.