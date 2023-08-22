МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает пресс-служба кабмина. ОСК переходит в доверительное управление ВТБ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров ОСК.

"В список вошли 13 кандидатур. Среди них — первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин…", — говорится в сообщении.