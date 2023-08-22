2023-08-22T12:23:00+03:00
2023-08-22T12:25:56+03:00
2023-08-22T12:23:00+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230822/841538987.html
Правительство выдвинуло главу ВТБ кандидатом в совет директоров ОСК
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает пресс-служба... ПРАЙМ, 22.08.2023
бизнес, новости, россия, втб, совет директоров, оск
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/29/832642918.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/29/832642918.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/29/832642915.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/29/832642915.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/29/832642912.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83264/29/832642912.jpg
https://1prime.ru/business/20230810/841384795.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Правительство России выдвинуло главу ВТБ Андрея Костина кандидатом для избрания в совет директоров АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК), сообщает пресс-служба кабмина.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выдвижении кандидатов, которые будут представлять интересы Российской Федерации в совете директоров ОСК.
"В список вошли 13 кандидатур. Среди них — первый заместитель гендиректора госкорпорации "Ростех" Владимир Артяков, глава Росморречфлота Захарий Джиоев, гендиректор акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" Евгений Дитрих, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин…", — говорится в сообщении.