МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Российские бизнесмены за семь месяцев 2023 года стали чаще оформлять визы в Китай, чем в страны шенгенского соглашения, сообщили РИА Новости в агентстве делового туризма "Аэроклуб". Гостиничный оператор Hilton раскрыл планы по освоению Китая

"Чаще всего в 2023 году деловые путешественники из России оформляют визы в Китай. Причем доля оформленных в Поднебесную виз составила 38% и оказалась выше, чем число виз во все страны шенгенского соглашения вместе взятые", — рассказали в агентстве.

Там отметили, что на фоне пандемии коронавируса в прошлом году Китай был на 15 месте, в 2021 году не вошел в топ-20, в 2018-2019 годах занимал третье место после Великобритании и Германии.

Также в компании уточнили, что на втором месте по популярности Франция (14% в этом году, 21% за аналогичный период 2022 года), на третьем Индия (7%). Также среди лидеров Италия, Испания, Германия, Австрия, Швейцария, Гвинея, Великобритания.

"Спрос на визы в зарубежные страны остался на уровне 2022 года и упал на 78% к 2019 году", — добавили аналитики.

Кроме того, Китай занял второе место по количеству наиболее часто оформляемых приглашений для въездной визы в Россию – 9% от общего числа. Больше только у Турции (10%), также в топ-3 Германия (6%), говорится в исследовании.

Помимо этого, эксперты отметили, что если на туристические визы в 2022 и 2019 годах приходилось 18% и 20% соответственно, то в текущем году их доля сократилась до 6%, а в подавляющем большинстве бизнес-туристы оформляют деловые визы. "Падение доли туристических виз связано со сложностью их получения: нередки случаи получения однократных виз под даты поездки, небольшой объем слотов на подачу документов, требования по предоставлению бронирований отелей и авиабилетов, а также европейских страховок рядом посольств", — сказала управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова.