МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Росимущество с девятой попытки смогло продать свой небольшой пакет акций судоходной компании "Новошип", которая входит в группу "Совкомфлот", следует из материалов электронной площадки "РТС-Тендер". Суд отказал Сбербанку в аресте акций "Роснефти"

"Продажа посредством публичного предложения акций публичного акционерного общества "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип" — ред.)… Аукцион по лоту состоялся: да", — говорится в материалах. Там уточняется, что победителем аукциона стал единственный участник — Руслан Мифтахов, который предложил 3,28 миллиона рублей.

На аукцион было выставлено 4,5 тысячи обыкновенных именных акций и 35,5 тысячи привилегированных акций типа А, что составляет 0,0127% уставного капитала компании. Начальная цена пакета составляла 4,1 миллиона рублей.

Таким образом, Росимущество продало пакет с девятой попытки. В июне ведомство в восьмой раз выставляло на торги свой пакет акций "Новошипа", но аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. Предыдущие аукционы не состоялись по той же причине.

Основным акционером "Новошипа" является группа компаний "Совкомфлот", которая владеет 89,3% уставного капитала компании. "Новошип" — крупнейшая российская судоходная компания на Черном море. Флот группы "Новошип" состоит из 48 современных судов суммарным дедвейтом более 4,5 миллиона тонн.