ПЕКИН, 22 авг — ПРАЙМ. Председатель китайской части Делового совета БРИКС Чэнь Сыцин во вторник внес предложение по укреплению сотрудничества между бизнес-сообществами стран БРИКС, которое включает совместное стимулирование новых драйверов роста и преодоление вызовов. Силуанов рассказал о работе БРИКС над заменой доллара в расчетах

Чэнь Сыцин во вторник провел брифинг для СМИ на "полях" саммита БРИКС в Йоханнесбурге, где от имени китайской стороны выдвинул предложение из четырех пунктов по укреплению связей и сотрудничества между бизнес-сообществами стран объединения.

"Во-первых, мы должны сохранять приверженность принципам открытости и инклюзивности, а также выстраивать более обширные партнерские связи. Во-вторых, мы должны поддерживать взаимовыгодное и взаимовыигрышное сотрудничество, а также ускорять восстановление экономики", — заявил Чэнь Сыцин, слова которого приводит МИД КНР.

В-третьих, добавил он, страны БРИКС должны использовать инновации и стимулировать новые драйверы роста.

"В-четвертых, мы должны поддерживать солидарность и сотрудничество, а также работать вместе над преодолением рисков и вызовов", — отметил Чэнь Сыцин.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, там присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин сообщил, что будет участвовать в саммите в режиме видеоконференции.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, в их числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.