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https://1prime.ru/business/20230822/841544331.html
Чистая прибыль "Европлана" увеличилась в первом полугодии на 26 процентов
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Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО за первое полугодие выросла на 26,7% по сравнению с показателем того же периода годом ранее и составила 7 миллиардов рублей,... ПРАЙМ, 22.08.2023
бизнес, новости, россия, мсфо, чистая прибыль, европлан
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО за первое полугодие выросла на 26,7% по сравнению с показателем того же периода годом ранее и составила 7 миллиардов рублей, сообщает компания.
Прибыль до налогообложения составила 8,7 миллиарда рублей, увеличившись на 26,3%.
Лизинговый портфель "Европлана" прирос на 12,6% и составил 184,9 миллиарда рублей. Капитал компании вырос на 15,5%, до 39,1 миллиарда рублей.
Созданная в 1999 году лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. Инвестиционный холдинг SFI (ранее — "Сафмар Финансовые инвестиции") — её единственный акционер.