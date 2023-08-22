МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль лизинговой компании "Европлан" по МСФО за первое полугодие выросла на 26,7% по сравнению с показателем того же периода годом ранее и составила 7 миллиардов рублей, сообщает компания. Акции "Лукойла" сильно выросли, обновив максимум 2022 года

Прибыль до налогообложения составила 8,7 миллиарда рублей, увеличившись на 26,3%.

Лизинговый портфель "Европлана" прирос на 12,6% и составил 184,9 миллиарда рублей. Капитал компании вырос на 15,5%, до 39,1 миллиарда рублей.

Созданная в 1999 году лизинговая компания "Европлан" предоставляет в лизинг транспорт для предприятий малого и среднего бизнеса, а также для физлиц. Инвестиционный холдинг SFI (ранее — "Сафмар Финансовые инвестиции") — её единственный акционер.