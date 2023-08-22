МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Зарплаты работников бюджетной сферы должны расти, как и зарплаты россиян в среднем по экономике субъектов РФ, в том числе по итогам 2023 года, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам во вторник. Названы регионы - лидеры по доле работников с зарплатой выше среднего

"Нельзя ослаблять внимание к повышению зарплат так называемых указных категорий специалистов — работников бюджетной сферы. Их зарплаты тоже должны расти, как и в целом по экономике. Мы договаривались когда-то, что они должны быть сопоставимы с этими показателями. Соотношение здесь – зарплат бюджетников к средней по экономике региона — должно выполняться, выдерживаться, в том числе и по итогам текущего 2023 года", — сообщил президент.

Также Владимир Путин отметил, что за первое полугодие 2023-го средняя зарплата по экономике РФ увеличилась на 4,2%. Путин отметил, что динамика средней зарплаты по экономике субъекта РФ – это один из главных показателей эффективности управленческих команд.

Глава страны добавил, что регионам и бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать в ближайшее время, какие технологии будут востребованы и какие мощности нужно наращивать.

"Субъектам федерации, бизнесу, конкретным предприятиям, безусловно, важно знать, какие задачи государство будет решать завтра, послезавтра и так далее, какие будут востребованы технологии, какие мощности нужно наращивать, насколько устойчивым, гарантированным будет заказ на продукцию, оборудование и так далее, какие социальные и инфраструктурные объекты предстоит строить — где потребуется новое жилье в дополнительном объеме", — сказал Путин.