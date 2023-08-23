МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Представители британского бизнеса и оппозиции требуют от властей ясности в вопросе введения новой модели пограничного контроля, которую планируется запустить в октябре, сообщает в среду издание Politico. Статбюро Британии объяснило падение ретейл-продаж в стране

Британия планировала с октября развернуть первый этап новой модели пограничного контроля после Brexit, последующие этапы должны быть реализованы в течение 2024 года. Новая модель предполагает усиление контроля за продуктами питания и животными, ввозимыми в страну из Европейского союза.

"Гарет Томас, теневой министр торговли от оппозиционной Лейбористской партии, заявил, что правительство ведет себя "абсолютно хаотично", а бизнес-группы сообщили…, что компаниям крайне необходимы разъяснения о том, будут ли приняты запланированные изменения через шесть недель", — пишет СМИ.

Как напоминает издание, в течение последних трех недель кабинет министров заявлял, что в ближайшее время будут даны разъяснения по поводу пограничного режима, однако за этим ничего не последовало. "Эксперт РА" пообещал Британии и ведущим странам Европы скорую рецессию

По мнению главы "Института экспорта и международной торговли" — британской профессиональной членской организации, оказывающей поддержку предпринимателям — Марко Форджионе, британские предприятия будут находиться в невыгодном положении по сравнению со своими конкурентами из Евросоюза, пока не будет установлена пограничная система.

"Мы размышляем над ценными замечаниями, высказанными рядом предприятий и заинтересованных участников отрасли, и в ближайшее время опубликуем операционную модель пограничного контроля", — приводятся слова представителя правительства.

На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза. Великобритания покинула ЕС 31 января 2020 года после 47 лет членства, 1 января 2021 года завершился переходный период в их отношениях. В связи с этим между сторонами начал действовать договор о торговле и сотрудничестве, но только в предварительном формате.