МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Несмотря на связанные с санкциями трудности, российские компании смогли быстро адаптироваться к новым условиям и наращивают темпы выпуска продукции, заявил в ходе заседания кабмина в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Санкции со стороны недружественных государств на сегодняшний день привели к нарушению многих кооперационных связей, логистических маршрутов, к закрытию традиционных экспортных рынков. Но, несмотря на все трудности, российские предприятия смогли быстро адаптироваться к новым условиям, в том числе благодаря своевременно принятым решениям, мерам поддержки, и сегодня они достаточно активно наращивают, в том числе, темпы выпуска продукции", — сказал он и отметил, что об этом говорят и цифры — в первом полугодии индекс производства обрабатывающей промышленности увеличился более чем на 6%, ожидается, что по итогам года в "зеленую зону" выйдут и те направления, где произошел наибольший спад, например, рост в отрасли автотранспортных средств может составить около 2%.

"В сегменте машин и оборудования — примерно 3,5%, а в секторе лекарственных средств, препаратов — почти 8%", — отметил премьер.