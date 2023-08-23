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https://1prime.ru/business/20230823/841554769.html
Ozon планирует перерегистрацию с Кипра
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Маркетплейс Ozon планирует редомициляцию с Кипра: логично иметь основную холдинговую стриктуру как можно ближе к основному бизнесу в России, однако конкретных сроков пока нет,... ПРАЙМ, 23.08.2023
бизнес, новости, россия, кипр, ozon, перерегистрация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon планирует редомициляцию с Кипра: логично иметь основную холдинговую стриктуру как можно ближе к основному бизнесу в России, однако конкретных сроков пока нет, рассказал финансовый директор компании Игорь Герасимов в ходе конференции для инвесторов.
"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавится от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем. Но определенные действия со своей стороны стараемся предпринимать", — заявил он, отвечая на вопросы о планах компании по редомициляции.
"В данных обстоятельствах, безусловно, логично было бы иметь основную холдинговую стриктуру как можно ближе к операционным юридическим лицам и к нашему основному бизнесу в России", — добавил Герасимов.
Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре.