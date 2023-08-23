МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon планирует редомициляцию с Кипра: логично иметь основную холдинговую стриктуру как можно ближе к основному бизнесу в России, однако конкретных сроков пока нет, рассказал финансовый директор компании Игорь Герасимов в ходе конференции для инвесторов. Эксперт объяснил, почему расписки Ozon подешевели после выхода отчетности

"Безусловно, мы хотим на определенном горизонте целиком избавится от зарубежной юридической обвязки, но каких-то конкретных сроков и деталей анонсировать мы пока не можем. Но определенные действия со своей стороны стараемся предпринимать", — заявил он, отвечая на вопросы о планах компании по редомициляции.

"В данных обстоятельствах, безусловно, логично было бы иметь основную холдинговую стриктуру как можно ближе к операционным юридическим лицам и к нашему основному бизнесу в России", — добавил Герасимов.

Ozon — одна из крупнейших торговых интернет-площадок в России, основана в 1998 году. Ozon Holdings PLC зарегистрирована на Кипре.