МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка "Траст" о намерении погасить требования столичной инспекции ФНС России № 9 к "Открытие Холдингу" в размере около 70 миллионов рублей, сюда входят недоимка и пени, следует из опубликованного определения суда. Банк "Траст" выставил на открытые торги нефтегазовые "Ингу" и "Транс-Ойл"

Суд установил срок, до которого "Траст" должен это сделать, – не позднее 20 дней с даты вынесения определения – и назначил заседание по рассмотрению результатов погашения требований ФНС к должнику на 6 сентября.

Банк "Траст" – крупнейший кредитор "Открытие Холдинга". В июле 2022 года, когда суд признал "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. На данный момент не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей.

При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" конкурсный управляющий компании Мария Булатова оценивает чуть более чем в 161 миллион рублей и просит суд признать эту оценку, в то время как балансовая стоимость активов должника превышает 28 миллиардов рублей.

Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по заявлению самой компании.