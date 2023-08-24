2023-08-24T09:40:39+03:00
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2023-08-24T09:40:39+03:00
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https://1prime.ru/business/20230824/841559189.html
Банк "Траст" намерен погасить налоговый долг за "Открытие Холдинг"
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка "Траст" о намерении погасить требования столичной инспекции ФНС России № 9 к "Открытие Холдингу" в размере около 70 миллионов... ПРАЙМ, 24.08.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление банка "Траст" о намерении погасить требования столичной инспекции ФНС России № 9 к "Открытие Холдингу" в размере около 70 миллионов рублей, сюда входят недоимка и пени, следует из опубликованного определения суда.
Суд установил срок, до которого "Траст" должен это сделать, – не позднее 20 дней с даты вынесения определения – и назначил заседание по рассмотрению результатов погашения требований ФНС к должнику на 6 сентября.
Банк "Траст" – крупнейший кредитор "Открытие Холдинга". В июле 2022 года, когда суд признал "Открытие Холдинг" банкротом и открыл в его отношении конкурсное производство, общая сумма требований, включенных в реестр требований кредиторов должника, превышала 920 миллиардов рублей. На данный момент не рассмотрено еще одно крупное требование – банка "Траст" на сумму около 107,4 миллиарда рублей.
При этом действительную стоимость активов "Открытие Холдинга" конкурсный управляющий компании Мария Булатова оценивает чуть более чем в 161 миллион рублей и просит суд признать эту оценку, в то время как балансовая стоимость активов должника превышает 28 миллиардов рублей.
Начальную процедуру банкротства – наблюдение – суд ввел в отношении "Открытие Холдинга" в ноябре 2021 года по заявлению самой компании.