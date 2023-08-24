МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Австрийская страховая группа Uniqa продает свою долю в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф" в пользу "Ренессанс Жизнь" и АО "Райффайзенбанк", таким образом покидая рынок РФ, сообщается в отчетности Uniqa. Группа "Ренессанс страхование" вышла в рекордную прибыль в первом полугодии

"Uniqa продает свою долю в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф" в пользу российской страховой компании "Ренессанс Жизнь", а также АО "Райффайзенбанк", входящему в Raiffeisen Bank International Group и владеющему оставшимися 25% акций", — говорится в отчете.

Как отмечает член правления по работе с международными клиентами и рынками Вольфганг Киндль, компания в прошлом году изучила все возможные варианты действий и пришла к решению продать российскую дочернюю компанию, на чью долю приходится значительно менее 1% выручки группы. "Это означает, что мы уходим из России", — заключает он.

Продажа доли осуществляется в соответствии с процедурами и ограничениями, которые налагаются российскими властями, и подлежит одобрению регуляторов, указывает компания. При этом стороны договорились не разглашать цену сделки. Ожидается, что продажа будет завершена в течение следующих шести месяцев при условии получения необходимых одобрений.