2023-08-24T11:37:06+03:00
2023-08-24T11:37:06+03:00
2023-08-24T11:37:06+03:00
2023
https://1prime.ru/business/20230824/841560501.html
Австрийская страховая компания Uniqa покидает российский рынок
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Австрийская страховая группа Uniqa продает свою долю в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф" в пользу "Ренессанс Жизнь" и АО "Райффайзенбанк", таким образом покидая рынок... ПРАЙМ, 24.08.2023
финансы, бизнес, страхование, новости, россия, страхование, uniqa, "райффайзен лайф"
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
https://1prime.ru/finance/20230822/841537372.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Австрийская страховая группа Uniqa продает свою долю в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф" в пользу "Ренессанс Жизнь" и АО "Райффайзенбанк", таким образом покидая рынок РФ, сообщается в отчетности Uniqa.
"Uniqa продает свою долю в 75% в российской компании "Райффайзен Лайф" в пользу российской страховой компании "Ренессанс Жизнь", а также АО "Райффайзенбанк", входящему в Raiffeisen Bank International Group и владеющему оставшимися 25% акций", — говорится в отчете.
Как отмечает член правления по работе с международными клиентами и рынками Вольфганг Киндль, компания в прошлом году изучила все возможные варианты действий и пришла к решению продать российскую дочернюю компанию, на чью долю приходится значительно менее 1% выручки группы. "Это означает, что мы уходим из России", — заключает он.
Продажа доли осуществляется в соответствии с процедурами и ограничениями, которые налагаются российскими властями, и подлежит одобрению регуляторов, указывает компания. При этом стороны договорились не разглашать цену сделки. Ожидается, что продажа будет завершена в течение следующих шести месяцев при условии получения необходимых одобрений.